© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan e Genoa grandissime protagonista del mercato invernale, coi rossoneri nettamente superiori ad ogni tipo di concorrenza in termini di spesa grazie agli arrivi di Piatek e Paquetà. Più accorto il Genoa, che grazie ai buoni uffici con la Juve ha riportato Stefano Sturaro in rossoblù e che è dovuto correre ai ripari per l'addio del polacco tesserando Sanabria, subito in gol. Rimanendo in ambito big, l'Inter si è tutelata in difesa tesserando Soares, mentre le squadre medie hanno fatto grandi colpi come Gabbiadini (Sampdoria), Muriel (Fiorentina) e Kucka (Parma). Si muovo però anche le piccole, con l'Empoli che si affida a Farias e il Bologna che scommette su Sansone. A voi lettori chiediamo un giudizio obiettivo: tenendo presente i rispettivi obiettivi, quale sarà il miglior colpo del mercato invernale?