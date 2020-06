sondaggio Quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma?

"Quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma?" E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio, legato al mondo Milan e al portiere classe '99 della Nazionale. Donnarumma ha un contratto col club rossonero in scadenza tra un anno e il Milan è dinanzi a un bivio perché se non prenderà una decisione - rinnovo o cessione - nei prossimi 3-4 mesi rischia di perdere a zero il più importante giocatore della rosa.

Queste le quattro opzioni

1) Resterà al Milan, ma senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2021

2) Andrà alla Juve. Coi bianconeri che a loro volta venderanno Szczesny

3) Lascerà il Milan e anche l'Italia per approdare in una big europea

4) Resterà al Milan rinnovando anche il contratto in scadenza tra un anno

