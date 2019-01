© foto di PhotoViews

Quale futuro per il capitano dell'Inter Mauro Icardi? È questo l'ultimo sondaggio lanciato da TMW in merito al futuro del centravanti nerazzurro, ormai da mesi al centro di una vera e propria telenovela di mercato legata al rinnovo del contratto. Quale sarà il futuro per il bomber argentino?

1) Resterà all'Inter senza rinnovo

2) Rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021

3) Non rinnoverà e lascerà l'Inter in estate