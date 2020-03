sondaggio Se non finisce il campionato, quale la migliore ipotesi?

La FIGC si è espressa, facendo ben tre ipotesi di chiusura della stagione qualora la Serie A non potesse più riprendere a causa dell'emergenza Coronavirus. "Senza alcun ordine di priorità - si legge nel comunicato diramato dalla federazione -, un'ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d'Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un'altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell'interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d'Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B". Abbiamo provato ad analizzare le tre ipotesi con concretezza per voi: quale sarebbe quella che scegliereste?

Ipotesi 1: Juventus campione d'Italia

Ipotesi 2: i playoff fra Juve, Lazio e chi?

Ipotesi 3: niente Scudetto, in Champions le prime 4