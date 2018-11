SONDAGGIO TMW - Serie A, chi deve rinforzarsi di più a gennaio?

Da San Basilio a... Manchester! Davide Petrucci è l'ennesimo talento strappato all'Italia dai Red Devils. Stella degli Allievi della Roma, nel giugno 2008 il potenziale "nuovo Totti" fu voluto infatti a tutti i costi da Sir Alex Ferguson in persona, tanto da fargli assaporare più...

ESCLUSIVA TMW - Petrucci: "Juve come il mio Manchester. Quanti consigli da CR7"

Chi deve rinforzarsi di più a gennaio? Questo l'ultimo sondaggio targato TMW lanciato con l'avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato. Ai nostri lettori, alla luce di quanto visto fino a questo momento, chiediamo un giudizio sulla squadra che ha bisogno di rivoluzionare maggiormente la rosa in vista della seconda parte di stagione. Vota il sondaggio di TMW , CLICCA QUI!

