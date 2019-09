© foto di www.imagephotoagency.it

Alexis Sanchez e Romelu Lukaku all'Inter? O la spesa record della Juventus per De Ligt? Magari il colpo Lozano per il Napoli o quello Mkhitaryan per la Roma. Ai lettori di TMW chiediamo di esprimersi su quello che è stato il grande colpo dell'estate, senza escludere nessuna delle venti squadre di Serie A, tutte protagoniste, chi più, chi meno, delle trattative. Analizzate tutte le opzioni da votare cliccando qui : qual è stato il miglior acquisto dell'estate 2019? Oggi si parte! Votate il sondaggio di Tuttomercatoweb.com .