Qual è stata a vostro avviso la migliore operazione di mercato del 2020 in Serie A? E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio, mentre quest'anno solare è pronto ad andare in archivio.

Lo scorso gennaio la sessione di calciomercato iniziò col ritorno di Ibrahimovic al Milan, acquisto fondamentale per la svolta rossonera, e poi andò avanti con l'arrivo all'Inter di Christian Eriksen, forse la più grande delusione del 2020 visto il suo rapporto mai decollato con Antonio Conte. Tanti gli innesti definiti in estate dalla Juventus, poi il ritorno in Italia di Vidal, l'arrivo di Pedro nella Capitale e gli acquisti del Napoli. Quale a vostro avviso il migliore? Queste le possibilità.

Ibrahimovic al Milan

Pedro alla Roma

Kulusevski alla Juventus

Osimhen al Napoli

Kjaer al Milan

Chiesa alla Juventus

Vidal all'Inter

Morata alla Juventus

Hakimi all'Inter

Politano al Napoli

Tonali al Milan

