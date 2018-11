SONDAGGIO TMW - Serie A: quale di questi attaccanti vi ha deluso di più?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Serie A: quale di questi attaccanti vi ha deluso di più?". Questo l'ultimo sondaggio lanciato dalla redazione di TMW dopo le prime 12 giornate di Serie A. Abbiamo preso in considerazione 9 attaccanti, tra quelli più attesi della stagione, che per il momento in Serie A per motivi diversi non hanno reso secondo le aspettative estive. Questi i nomi:

- Giovanni Simeone

- Edin Dzeko

- Arkadiusz Milik

- Patrik Schick

- Marko Pjaca

- Paulo Dybala

- Duvan Zapata

- Keita Balde Diao

- Simone Zaza