SONDAGGIO TMW - Sorpresa Serie A, Fiorentina davanti a Genoa e Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre 15mila voti e prime quattro posizioni piuttosto delineate. Per gli utenti di TMW, sarà la Fiorentina dei giovani la sorpresa della Serie A 2018/19. Tanti i voti per la squadra gigliata che ha collezionato tanti consensi complici anche le due vittorie conseguite nelle prime due giornate. Al secondo posto il Genoa di Piatek e Criscito, poi il Torino e il Sassuolo. Di seguito il risultato definitivo.

VOTI TOTALI 15.814

- Il Sassuolo champagne di De Zerbi 11.65%

- La Fiorentina dei giovani 20.83%

- Il Torino di Belotti e Zaza 14.56%

- La Samp rivoluzionata 4.48%

- Il Genoa di Criscito e Piatek 16.48%

- Il Parma vintage di Gervinho e Bruno Alves 2.4%

- L'Empoli dei baby e dei talenti 3.17%

- Il Bologna con Inzaghi in panchina 1.85%

- Il Cagliari di Srna e Barella 5.58%

- Il Chievo per l'ennesima impresa 0.86%

- Il Frosinone rinnovato in estate 1.03%

- L'Udinese dello spagnolo Velazquez 2.67%

- L'Atalanta ancora con Gomez capitano 9.21%

- La Spal con Semplici in panchina e Petagna 5.22%