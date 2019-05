SONDAGGIO TMW - Totopanchina Juve: chi sarà l'erede di Allegri?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri non proseguirà la sua avventura sulla panchina della Juventus e non andrà dunque alla ricerca dell'obiettivo che ossessiona tutti i tifosi bianconeri: la Champions League. La società bianconera dovrebbe affidarsi presto ad un nuovo tecnico, con tanti candidati proposti dalla stampa sia italiana che estera. Saranno gli ambitissimi Klopp, Mourinho, Guardiola o Pochettino? O magari una soluzione più semplice come gli "italiani" Inzaghi, Sarri, Mihajlovic o magari il grande ex Deschamps. Voi che ne pensate?

