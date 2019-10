SONDAGGIO TMW - Verso Euro 2020 Balo più di Ciro ma vince Belotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I nostri lettori hanno scelto Andrea Belotti come punta per il prossimo Europeo 2020 con il 43.73% dei voti totali, ma la vera notizia è che il nostro sondaggio evidenzia come molti preferirebbero Mario Balotelli (30,98% dei voti totali) rispetto a Ciro Immobile (25.29% dei voti) alla guida dell'attacco azzurro. Ecco di seguito il risultato nel dettaglio:

Voti Totali: 3586

- Andrea Belotti: 43.73%

- Mario Balotelli: 30.98%

- Ciro Immobile: 25.29%