© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi farà il miglior mercato a gennaio? Via alle trattative il 3 gennaio, chiuderà il 31 dopo la proroga decisa dalla Lega Serie A. Una delle grandi come Juventus, Napoli, Inter o Milan? Oppure il colpaccio arriverà da una delle squadre di medio-alta classifica come le due genovesi, la Fiorentina, il Torino o da una di quelle che lottano per le salvezza? Vota il sondaggio di Tuttomercatoweb.com ed esprimi la tua preferenza.