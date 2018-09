Sonnellino di Romagna e Inglese punisce: 1-0 Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Inglese porta in vantaggio il Parma. Errore di valutazione di Romagna che sbaglia, lasciando spazio all'attaccante ex Chievo. Tiro su Cragno, in uscita, ma rimpallo che premia i ducali. Uno a zero al ventunesimo, dopo un check con il Var.