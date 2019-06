Sono finiti i giorni della pazza Inter?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra Milano e Madrid. Da Milano a Madrid, dove questa sera assisterà alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, la sua prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter. Antonio Conte ha trascorso così il suo primo giorno da tecnico nerazzurro, dopo un annuncio arrivato all'alba e scandagliato da dichiarazioni ufficiali e gag meticolosamente programmate dall'Inter sui suoi canali social.

Nulla da dire e da insegnare all'Inter per come gestisce la sua comunicazione. Ineccepibile, ancora una volta. Qualcosa invece Antonio Conte ha subito voluto spiegare ai suoi nuovi tifosi. Un paio di passaggi che hanno chiarito la nuova direzione. In una gag con Alessandro Cattellan e il presidente Steven Zhang, il manager pugliese - col sorriso sulle labbra - ha detto che i giorni della pazza Inter sono finiti. Poi ha definito il concetto in maniera più netta e seria nel pomeriggio, a Madrid: "La nuova Inter non sarà pazza, ma regolare e forte. Partiamo da Madrid, dove ci sono dei bei ricordi ma è importante che ci si prepari a non vivere di ricordi, a rinfrescare, a tornare ai fasti di un tempo".

Una settimana dopo l'ennesima sfida da Pazza Inter, quella che al club nerazzurro ha consegnato la qualificazione alla prossima Champions, Antonio Conte ha creato il primo solco col passato. Per settimane ha osservato le dinamiche nerazzurre da una prospettiva particolare, quasi unica, da allenatore designato ma non ancora operativo. E adesso è intenzionato a cambiare tutto, col fascino e i rischi che questa scelta comporta.