Sono partiti i TMW Awards, corri a votare!

Come preannunciato la scorsa settimana, prende avvio la decima edizione dei TMW Awards, il sondaggio-concorso che dal 2009 elegge il miglior under 21 italiano e il Direttore Sportivo più amato. Dieci anni insieme per scegliere quanto di meglio esprima il nostro calcio.

Potete dunque votare i migliori calciatori italiani, anche naturalizzati, nati tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2003, militanti in una qualsiasi squadra professionistica in Europa. La limitazione per i Direttori Sportivi è che lavorino per una società di serie A o B, mentre per i giocatori è che siano selezionabili per le varie rappresentative azzurre. Confermata la regola per cui chi ha vinto le scorse edizioni del concorso non può prendervi parte. Non potrete ad esempio scegliere Gianluigi Donnarumma, questo per consentire ad altri giovani di guadagnare la ribalta.

Ci sarà ancora la giuria di qualità, formata da giornalisti, tecnici ed osservatori che decideranno, con voto palese, il podio finale basato sui primi quindici classificati nella sezione degli under 21.

E' possibile esprimere una singola preferenza per categoria e, al fine di evitare pratiche di spam o di alterazione dei risultati, il sistema non accetterà oltre cinque votazioni provenienti dallo stesso IP, stante la possibilità di votare una singola volta per ogni indirizzo email.

La votazione del pubblico avrà termine lunedì 26 novembre alle ore 16.00, dopo di che la giuria si esprimerà sul miglior giovane italiano. Sia durante la votazione popolare che in occasione del voto finale è stabilito che, a parità di punteggio, venga preferito l'atleta anagraficamente più giovane. I vincitori verranno premiati con una targa celebrativa.

E' stato predisposto un vastissimo elenco dei migliori talenti tricolore (ben 200!), dunque non aspettate oltre: i successori di Patrick Cutrone e Igli Tare attendono solo voi!

Giuria di qualità edizione 2018

Presidente: Michele Criscitiello (Direttore TMW e Sportitalia)

Fabrizio Biasin (Editorialista Libero)

Giancarlo Camolese (Allenatore)

Daniele Carnasciali (Ex calciatore)

Fulvio Collovati (Campione del Mondo ed opinionista)

Rino D'Agnelli (Già capo-scout e Direttore Sportivo)

Vincenzo D'Amico (Ex calciatore, opinionista sportivo)

Gabriele Martino (Direttore Sportivo)

Giorgio Molon (Dirigente settore giovanile)

Malu' Mpasinkatu (Direttore Sportivo)

Fabrizio Ponciroli (Direttore Calcio 2000)

Mario Sconcerti (Rai)

TMW AWARDS 2009: Marco Verratti (Pescara) - Pantaleo Corvino (Fiorentina)

TMW AWARDS 2010: Daniele Ragatzu (Cagliari) - Pietro Lo Monaco (Catania)

TMW AWARDS 2011: Lorenzo Insigne (Pescara) - Pierpaolo Marino (Atalanta)

TMW AWARDS 2012: Roberto Insigne (Napoli) - Daniele Pradè (Fiorentina)

TMW AWARDS 2013: Domenico Berardi (Sassuolo) - Giuseppe Marotta (Juventus)

TMW AWARDS 2014: Federico Bonazzoli (Inter) - Piero Ausilio (Inter)

TMW AWARDS 2015: Gianluigi Donnarumma (Milan) - Cristiano Giuntoli (Napoli)

TMW AWARDS 2016: Manuel Locatelli (Milan) - Gianluca Petrachi (Torino)

TMW AWARDS 2017: Patrick Cutrone (Milan) - Igli Tare (Lazio).