"Sono qui da 22 anni, voglio restare a lungo e vincere ancora". Ausilio, futuro all'Inter

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato da Rimini anche del suo presente e del suo futuro in nerazzurro. "Sono all'Inter da 22 anni, sono più vicino alla pensione che ad andare via... A meno che non accada per volontà di altri, ho intenzione di pensare all'Inter per tanti anni. Voglio rivincere qualcosa, ho appena rinnovato, non so perché si debba pensare a qualcosa di diverso".