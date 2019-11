© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna passa in vantaggio a mezz'ora dalla fine. Tiro dalla distanza di Soriano - dopo una bella percussione di Svanberg - che impatta sulle gambe di de Vrij e prende una traiettoria a uscire. Handanovic, coperto da Palacio, viene messo fuori causa dalla deviazione e non può che toccare prima che la palla finisca in porta. Inter in svantaggio al Dall'Ara.