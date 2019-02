Soriano: "Dispiace per i gol falliti. Continuiamo così e ci salveremo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In zona mista dopo la partita, Roberto Soriano ha commentato la sua prova e quella collettiva: “L’unica cosa mancata è stata il gol del primo tempo, quando una squadra crea così tanto vuol dire che c’è, è presente. Dispiace di aver sbagliato quei gol ma penso prima o poi debbano arrivare anche le soddisfazioni. Il mio primo pensiero è dare una mano alla squadra e qui lo stiamo facendo tutti, allenatore compreso. Pressiamo alto, giochiamo la palla, creiamo occasioni. Son stato poco con Inzaghi: sicuramente quando c’è un cambio di allenatore cambia l’aria e i giocatori si sentono messi in discussione, questo li stimola a rendere di più. Il mio ruolo? Giocando più avanti mi capitano più occasioni, a me piace stare in questa posizione perché posso infilarmi negli spazi, giocare fra le linee, tirare in porta. La classifica? Adesso non dobbiamo guardarla. Dobbiamo solo stare tranquilli perché se continuiamo a giocare così alla fine della stagione saremo salvi.”