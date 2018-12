Soriano ed Edera: Torino batte Sudtirol e vola agli ottavi di Coppa Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto il Südtirol per 2-0 in occasione del quarto turno della competizione. La formazione di mister Mazzarri ha sbloccato la situazione grazie a Soriano al 24’, all’81’ è poi arrivato il raddoppio di Edera che proietta i granata alla sfida contro la Fiorentina nel prossimo turno.