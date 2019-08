Soriano fa felice Mihajlovic: ottimo Bologna, la SPAL cede nel finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emozioni, non solo sul campo. Bologna-SPAL non può essere una partita normale: al Dall'Ara entra in campo Sinisa Mihajlovic, e il pubblico di casa fa sentire tutto l'affetto di cui è capace al suo mister, con cori e striscioni. La partita è quasi un contorno a questo turbinio di sensazioni: i felsinei dominano soprattutto nella ripresa e colgono il primo successo stagionale grazie all'imperioso stacco di Soriano al 93'.

Medel subito in campo, Semplici conferma tutti - La presenza di Gary Medel è la sorpresa più grande nelle due squadre. Il cileno, arrivato ieri in città, è subito gettato nella mischia a causa dell'infortunio subito da Kingsley nella seduta di rifinitura. Mihajlovic sceglie Destro al centro dell'attacco, Semplici conferma gli stessi protagonisti della rocambolesca sfida persa contro l'Atalanta.

Berisha para tutto - Il protagonista assoluto della prima frazione è il portiere ospite, che dice no a Destro e Poli e alla conclusione ravvicinata di Orsolini. L'occasione migliore per i rossoblù, però, capita sulla testa del centravanti marchigiano: Berisha è scavalcato dalla traiettoria, per sua fortuna ci pensa Vicari a salvare sulla linea. I ferraresi si affidano alle corsie laterali e al solito lavoro sporco di Petagna, per il resto creano pochi pericoli dalle parti di Skorupski.

Bologna sfortunato - Il canovaccio tattico non cambia nella ripresa. I ragazzi di Mihajlovic comandano le operazioni e sprecano una serie incredibile di occasioni: dopo il secondo miracolo di Vicari sulla linea, è clamoroso l'errore di Soriano, che colpisce la traversa con la porta spalancata dopo un'incursione sulla destra di Orsolini. L'esterno offensivo è il più ispirato tra i padroni di casa, insieme a Sansone, e impegna severamente Berisha in più di un'occasione. Il portiere, però, è insuperabile e tiene a galla i suoi, che ci provano solo con qualche ripartenza di Di Francesco e con un colpo di testa di Floccari, su cui Skorupski è miracoloso.

Santander illude, Soriano si riscatta - Al 90' il Bologna riesce finalmente a rompere la maledizione con Santander, ma arriva la doccia fredda: sull'assist di Sansone, la posizione di partenza del Ropero è irregolare. Poco dopo, però, arriva il giusto vantaggio dei ragazzi di Mihajlovic: Soriano si fa perdonare gli errori precedenti, svettando imperiosamente sul cross del solito Orsolini. Finisce 1-0: un successo meritato, con una dedica speciale.