Soriano fa impazzire il Dall'Ara: Bologna-SPAL 1-0 al 93'

Il Bologna sblocca la sfida con la SPAL in pieno recupero: dopo la rete annullata a Santander per fuorigioco, è Soriano a sbloccare un match che sembrava stregato per gli uomini di Mihajlovic: il centrocampista svetta altissimo sul cross di Orsolini dalla destra e batte un incolpevole Berisha.