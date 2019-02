Soriano grazia Olsen. Roma-Bologna ferma sullo 0-0 all'intervallo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo tempo combattuto e con tanti cambi di fronte, quello andato in scena all'Olimpico fra Roma e Bologna. Dopo i primi 45 minuti, però, il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

Meglio il Bologna di Mihajlovic ai punti, pericoloso in almeno 3 occasioni, mentre la Roma nonostante una gestione del gioco (soprattutto nella prima parte di tempo) non è riuscita ad impensierire particolarmente l'ex Skorupski.

Il primo squillo, all'8', è di Soriano ma il suo tiro potente e centrale viene deviato in angolo da Olsen. La Roma fa capolino nell'area felsinea al 14esimo ma prima Dzeko e poi Manolas non riescono a trovare la porta. E il Bologna continua a far male in ripartenza, come al 23esimo quando Edera si fa tutto il campo palla al piede e scarica ancora su Soriano che però non riesce a concludere. Il duello fra l'ex Torino e Olsen si rinnova al 36esimo quando il centrocampista si inserisce, riceve palla e calcia a botta sicura, ma il numero 1 svedese è bravo a restare in piedi e disinnescare la conclusione. Il portiere giallorosso è protagonista anche al 42' su Edera che da due passi non riesce a trovare la rete colpendo ancora le gambe del'estremo difensore. Ma l'occasione più clamorosa per il Bologna arriva al 46' ancora una volta con Soriano, bravo a sgusciare fra i difensori giallorossi e presentarsi a tu per tu con Olsen. Ma il suo tiro si stampa sulla traversa fra i fischi dell'Olimpico.