Sorpasso di mercato. Lautaro supera Neymar nelle priorità di mercato del Barça

vedi letture

Anche se i campionati sono fermi il mercato continua a muoversi, seppur lentamente. Una delle operazione che continua a tenere banco è quella che vuole il Barcellona pronto a strappare in estate Lautaro Martinez all’Inter. Un’ipotesi che, secondo il Mundo Deportivo oggi in edicola in Spagna, prende sempre più piede in seno alla dirigenza catalana. Il dieci dell’Inter, infatti, in un contesto di crisi economica globale si farebbe preferire rispetto a Neymar, altro storico obiettivo di mercato dei blaugrana, principalmente per l’età e un ingaggio nettamente inferiore rispetto a quello percepito dal brasiliano al PSG che si aggira suoi 36 milioni di euro.

Un aspetto, quello dello stipendio, non da poco e che potrebbe indirizzare in maniera forte le preferenze di mercato del Barça. Con Neymar che per tornare in corsa dovrebbe abbassare notevolmente le proprie richiese economiche rispetto anche a quanto percepito nella prima avventura al Camp Nou (circa 25 milioni di euro).