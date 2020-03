Sorpresa al Milan: Piatek non incide a Berlino. Può tornare per una seconda chance

Sorpresa in casa Milan, Krzysztof Piatek potrebbe rientrare ai rossoneri. All'Herta Berlino ha giocato sei partite con due gol, il polacco non ha inciso come sperato nella sua seppur breve parentesi in Germania. Così potrebbe lasciare la capitale tedesca, spiega Il Corriere dello Sport, per tornare al Milan ma per restarci per una seconda opportunità. Età e ingaggio nei nuovi parametri societari, infatti, spingono per una nuova chance.