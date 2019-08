Sorpresa Berisha, è in gruppo: la Lazio ha tutto da guadagnare

Fonte: Dall'inviato a Roma

La sorpresa più bella in casa Lazio, in questi giorni, si chiama Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, reduce da una doppia operazione al ginocchio, è tornato ad allenarsi in gruppo a Formello. Dopo una lunga riabilitazione in patria, ha svolto le visite mediche mercoledì. Lo staff medico si è detto soddisfatto della sua condizione, anche se è presto per poter dire quando verrà impiegato a pieno regime. Ma vederlo già correre con il resto dei compagni fa comunque ben sperare. E ora Inzaghi potrebbe avere un’altra carta nel suo mazzo di centrocampo. Una carta nascosta, che nessuno conosce, perché l’anno scorso è totalmente da cancellare. Una stagione iniziata male, con l’infortunio durante il ritiro di Auronzo, e finita peggio, con l’intervento al ginocchio in Spagna. Solo 14 presenze, per un totale di 508 minuti, senza mai brillare. Non è mai stato in condizione e quelle poche volte che si è visto in campo, sembrava un corpo estraneo al meccanismo biancoceleste. Normale e logico: per integrarsi in un gruppo c’è bisogno di tempo e continuità.

“Sono felice che sia qui Berisha, è un guerriero. Non ho mai nascosto l’ammirazione che nutro nei suoi confronti”, aveva detto Tare in sede di presentazione del giocatore 12 mesi fa. Preso per quasi 9 milioni di euro, il suo acquisto era stato molto apprezzato dai tifosi, che se lo ricordavano bene in quel doppio confronto col Salisburgo in Europa League. Aveva ammutolito l’Olimpico segnando il rigore del momentaneo 1-1. Freddezza, personalità e qualità. Sembrava essere destinato a prendere il posto di Parolo come titolare accanto a Leiva e Milinkovic, invece le cose sono andate diversamente. “Sono un guerriero”, ha sempre ribadito. Ora deve dimostrarlo, con i fatti. Non importa se sia in ritardo o meno, indietro ormai non si può tornare. L’unica soluzione è lavorare e rimettersi in gioco. Si era parlato di un suo possibile ritorno in prestito al Salisburgo, in un’operazione che avrebbe dovuto coinvolgere Szoboszlai, ma la pista si è raffreddata. Salvo nuovi scenari, dovrebbe rimanere alla Lazio, che non ha nulla da perdere: ha solo tutto da guadagnare se dovesse tornare quello di due anni fa. Senza infortuni e con un pizzico in più di fortuna, Berisha potrebbe essere la sorpresa. La carta che tutti hanno dimenticato, che magari potrà incidere nella mano finale.