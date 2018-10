Sorpresa Bessa: la Juventus dorme e il Genoa pareggia al 67esimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A sorpresa, il Genoa pareggia contro la Juventus allo Stadium. Dormita generale della difesa bianconera, che non va in marcatura su Kouame sulla linea di fondo e permette all'ex Cittadella di andare al cross. In area, Bessa si inserisce con i tempi giusto e batte un incolpevole Szczesny.