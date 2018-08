Sorpresa Caputo, ma neanche tanto: un gol per la nuova vita calcistica

© foto di Image Sport

E' una neopromossa ma non sembra. L'Empoli inizia la nuova stagione in Serie A come ha concluso quella in B, in modo trionfale riuscendo a tenere il controllo del gioco e del campo dall'inizio alla fine. Krunić, Zajc e Caputo parlano la stessa lingua, quella del bel gioco. Un calcio propositivo nonostante diverse pedine arrivate soltanto durante questa estate, con mister Andreazzoli già capace di assemblare una squadra secondo la propria idea di calcio. Il buongiorno si vede dal mattino e l'Empoli sogna una tranquilla salvezza, riuscendo a chiudere il discorso ben prima dell'ultima giornata.

Un gruppo trascinato dal numero 11, Francesco Caputo che questa sera ha firmato il definitivo 2-0. Una prestazione più che positiva per il capitano ma questa non è una novità, almeno in termini generici. Perché il 31enne ex Virtus Entella vuole scrollarsi di dosso l'etichetta da attaccante che riesce a fare bene solo in B, dopo un inizio di carriera che lo ha visto protagonista anche nella massima categoria con la maglia del Bari. Proprio in Puglia era arrivato il primo e unico gol siglato in A fino a questa sera: al 51' l'azione manovrata con Zajc ha visto Caputo battere Cragno, mandando in Paradiso la formazione toscana e all'inferno quella sarda. Ora il classe '87 si candida a essere la sorpresa tra i cannonieri in Serie A, ma nemmeno troppo. Perché il fiuto del gol di Caputo è lo stesso, senza distinzione di categoria.