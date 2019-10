Sorpresa Falco: è il giocatore a cui sono riusciti più dribbling. La top 10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo sette giornate di Serie A, il trequartista del Lecce Filippo Falco è il calciatore in vetta a una speciale classifica. Il calciatore classe '92 è infatti colui che, stando ai dati 'Opta', ha definito più dribbling fino a questo momento nel nostro campionato. Sono ben 21, uno in più di Franck Ribery che è solo secondo in questa graduatoria. Sul gradino più basso del podio un altro calciatore viola: Gaetano Castrovilli. Poi un calciatore dell'Atalanta (Alejandro Gomez) e un ex nerazzurro ora alla SPAL: Andrea Petagna. Di seguito la top 10.

1) Filippo Falco

2) Franck Ribery

3) Gaetano Castrovilli

4) Alejandro Gomez

5) Andrea Petagna

6) Sofyan Amrabat

7) Federico Chiesa

8) Albin Ekdal

9) Luis Alberto

10) Joaquin Correa