Sorpresa Juventus: Matuidi a un passo dall'addio, lo aspetta l'Inter Miami di Beckham

vedi letture

Sorpresa in casa Juventus: nonostante il recente rinnovo coi bianconeri, spiega La Gazzetta dello Sport, in uscita c'è Blaise Matuidi. Per il francese sarebbe pronto un passaggio all'Inter Miami: la formazione di MLS è di proprietà, tra gli altri, di David Beckham e sarebbe vicina all'acquisizione del centrocampista ex Paris Saint-Germain dalla Juventus.