Sorpresa Napoli, all'intervallo è 0-0. La Fiorentina gioca di rimessa

Ritmi non troppo alti. Qualche conclusione, ma nemmeno troppe. Il Napoli in controllo della partita e una Fiorentina che gioca di rimessa, ma troppo spesso con scarsa precisione. E soprattutto zero gol. E' finito 0-0 il primo tempo al San Paolo, secondo anticipo della quarta giornata di Serie A.

Per la prima volta in stagione, la squadra di Carlo Ancelotti - cambiata per 5/11 rispetto a quella sconfitta a Genova - non è scesa in campo deconcentrata e infatti non ha incassato reti, né ha avuto bisogno di sberle per reagire. Con Mertens a sinistra e Insigne nell'inedito ruolo di centravanti, i padroni di casa hanno costruito le occasioni più pericolose proprio col numero 10 della Nazionale. In particolare al 21esimo, su cross dalla sinistra di Mario Rui, Insigne è andato a un passo dal gol con una conclusione di prima intenzione dall'altezza del dischetto del rigore finita fuori di un soffio.

Fiorentina sorniona. Abbastanza imprecisa in ripartenza, ma che in un paio di circostanze ha dato l'impressione di poter creare grattacapi dalla parte di Karnezis. Veretout (come Hamsik dall'altro lato..) deve ancora prendere le misure nel nuovo ruolo di regista, meglio Eysseric che è stato probabilmente il migliore dei viola in questa prima frazione.