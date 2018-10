Sorpresa Piccini: convocazione inattesa soltanto a Valencia

© foto di Marco Conterio

Prima convocazione con la Nazionale italiana per Cristiano Piccini. Il laterale del Valencia è stato infatti chiamato da Mancini per sostituire l'infortunato Danilo D'Ambrosio nelle prossime due gare contro Ucraina e Polonia. Una convocazione da tempo sollecitata a gran voce in Italia, ma del tutto inattesa a Valencia, dove Piccini in quest'avvio di stagione ha ricevuto non poche critiche.

Titolare in sette partite su otto di Liga e contro il Manchester United in Champions, il prodotto del vivaio della Fiorentina paga forse l'inizio così così del Valencia in generale (appena nove punti in otto giornate e quattordicesima posizione in classifica), ma anche lo scarso feeling con mister Marcelino e le grandi aspettative del Mestalla visti i dieci milioni spesi in estate per il suo cartellino.

Ecco quindi che la chiamata azzurra potrebbe rappresentare la svolta per la stagione del classe '92. L'occasione giusta per riacquistare la stessa fiducia di Lisbona e, soprattutto di Siviglia (Betis), due piazze nelle quali Piccini è sicuramente riuscito a mostrare tutto il suo talento dopo aver detto arrivederci all'Italia nel 2014. E anche - perché no? - per prendersi una bella rivincita con un Paese che avrebbe forse dovuto dargli almeno una chance, Fiorentina in primis.