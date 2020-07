Sorpresa Rebic: unico giocatore del Milan andato in doppia cifra in questa stagione

Ante Rebic, autore del gol del 3-0 questa sera contro la Lazio, è l'unico giocatore del Milan in doppia cifra di gol questa stagione (tutte le competizioni): per il croato 9 reti nelle ultime 11 presenze in Serie A.

