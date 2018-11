Sorrentino: "Addio di Ventura fastidioso. Non stava bene con sé stesso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riporta alcune dichiarazioni di Stefano Sorrentino, portiere del ChievoVerona domani impegnato al San Paolo contro il Napoli: "E' una squadra competitiva, con un grande allenatore. Forse più da Champions League, visto lo spessore e la storia di Ancelotti: un tecnico tra i più bravi al mondo, senza nulla togliere a Sarri. Ma Ancelotti ti fa capire perché ha vinto così tanto. Chiunque togli al Napoli, zeppo di campioni, lo puoi sostituire".

Sulla disastrosa avventura in panchina di Ventura: "Problematico è stato solo l'addio, che ha dato fastidio anche a me. Ventura è arrivato qui molto carico, non immaginava nemmeno lui di trovarsi in questa situazione particolare. Il problema, secondo quanto ci ha detto prima di andarsene, è che non stava bene con

sé stesso. Ha più volte ringraziato la squadra per la disponibilità mostrata. Ma il Chievo non era l'ambiente giusto per lui, non lo sentiva suo".

Sulla corsa salvezza: "La penalizzazione è cancellata, per fortuna: non era il massimo trovarsi sottozero, speriamo che il pareggio col Bologna ci abbia dato una spinta in più".

Infine, una battuta sul nuovo allenatore Domenico Di Carlo: "Mimmo è migliorato su molte cose, sono contento di ritrovarlo".