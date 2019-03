Sorrentino fa 40 anni: "Non smetto, ora voglio le 400 gare in Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sorrentino spegne 40 candeline. Tanta voglia di andare avanti, nonostante l'età non più verdissima e il ChievoVerona sempre più vicino alla Serie B. Il portiere, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del presente e del futuro: "Io continuo. Tempo fa dicevo che volevo arrivare a 40 anni in A e ce l’ho fatta, il prossimo obiettivo sono le 400 partite in massima serie e non me ne mancano tante. Se le supero, magari andrò anche a prendere Ballotta. Opzione di rinnovo col Chievo? Col presidente c’è un rapporto splendido. A fine anno vedremo cosa sarà meglio per tutti. Vedremo anche la categoria: finché l’aritmetica non ci condanna io ci credo. Il mio futuro ora è la partita col Cagliari", ha detto.