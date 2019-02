Sorrentino, il Supereroe sfortunato. A Udine 25° rigore parato in carriera

Udinese-Chievo 1-0 (85' Teodorczyk)

Trentanove anni e non sentirli, Stefano Sorrentino è ormai diventato un Supereroe del nostro calcio. I suoi poteri? Riflessi felini e smanacciate volanti, ma soprattutto una grande abilità nell'uno contro uno.

Proprio oggi contro l'Udinese il portiere del ChievoVerona è riuscito infatti a respingere il suo secondo rigore stagionale (dopo quello parato a Cristiano Ronaldo il 21 gennaio), nonché il suo 25° totale in carriera, pur senza evitare la successiva zampata sotto misura dello stesso Teodorczyk. Statistiche individuali da urlo, che purtroppo non vengono così quasi mai accompagnate da buoni risultati corali. Sconfitto comprensibilmente allo Stadium dalla Juve (3-1) e pure oggi alla Dacia Arena dall'Udinese, nonostante una prestazione ancora una volta importante da parte di tutta la squadra gialloblù.

Questo 0-1 non può che essere dunque una brutta mazzata psicologica, l'ennesima, per tutto il Chievo, ormai fanalino di coda della Serie A con soli 9 punti. Ma mai comunque propenso ad alzare bandiera bianca, incoraggiato in primis dalle parate e dagli interventi del suo "Super-Portiere". Il primo a credere ancora nella salvezza, l'ultimo a mollare.