Sorrentino: "Lunedì diverso, ma campionato non finito. Spiazzati da Ventura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reduce dal pareggio al San Paolo contro il Napoli, il portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha parlato a Tutti Convocati su Radio24: "Oggi è uno di quei lunedì dal sapore diverso, un lunedì sereno per noi del Chievo. Se gioco fino a 39-40 anni vuol dire che qualcosa di buono ancora lo faccio, cerco ancora di migliorarmi. Sembra strano ma diamo il meglio di noi contro le grandi, ci chiudiamo e cerchiamo di ripartire. Più complicato quando dobbiamo fare noi la partita. Campionato ancora lungo, ci credevamo sabato, ci crediamo ancora di più oggi. Il primo tempo del Napoli non è stato bellissimo, hanno avuto 20 angoli e tirato in porta tanto, non sono stati precisi ma hanno creato tanto e subito poco. La partita che ci aspettavamo per noi. La Juventus ha comprato il più forte al mondo e quindi è normale che sia favorita. Non credo che il campionato sia finito, Juve ha vantaggio ma è ancora lunga. Ci siamo aggrappati a Ventura quando è arrivato, il mister era carico. La parentesi Nazionale lo aveva messo in un angolo, ho scoperto un insegnante di calcio, poi le dimissioni ci hanno spiazzato. Ora è il passato per noi. Ventura ci ha detto che Chievo non era il suo ambiente, che non si sentiva a casa. Ci spiace ma noi siamo il Chievo e combattiamo per la salvezza fino alla fine".