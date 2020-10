Sorridente, volitivo, generoso. Pioli gongola, Ibra pronto a riprendere da dove aveva lasciato

Come sta Zlatan Ibrahimovic? "L'ho ritrovato come sempre, sorridente, volitivo, determinato e generoso". Aggettivi originali, visto il soggetto in questione, quelli che Stefano Pioli ha utilizzato in conferenza stampa per parlare della stella del suo Milan in vista del derby contro l'Inter. Lo svedese è reduce dall'infezione da Covid-19, oggi totalmente superata, ed è pronto a tutti gli effetti per riprendersi la squadra sulle spalle. Ovviamente il suo impiego dovrà essere studiato e centellinato anche in vista dei tanti impegni condensati, ma per Pioli la presenza di Ibra è già di per sé una notizia importante e decisiva. Quel che è certo, comunque, è che Ibrahimovic sarà della sfida: "E' pronto per giocare, anche se ha solo una settimana di allenamenti sulle gambe", ha proseguito Pioli. Prima di chiudere con un ulteriore gratificazione: "Il suo rientro è uno stimolo in più". Per la squadra, ovviamente. Perché Ibra è indubbio che Ibra, da quando è tornato al Milan, ha alzato il livello di competitività di tutti i compagni. E in vista di un derby sui generis ma al solito atteso e importante, di certo la sua presenza in campo può diventare un fattore decisivo.