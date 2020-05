Sorrisi, prese in giro e tanta voglia: la Lazio riparte come aveva finito

I due mesi di blocco totale sembrano non aver intaccato l'animo e il morale della Lazio di Inzaghi, che da mercoledì 6 maggio - grazie a un'ordinanza della Regione - è tornata in campo in un Formello che "sembra una clinica", per usare l'espressione del direttore della comunicazione Stefano De Martino. Prima i test nel nuovo Medical Center biancoceleste, poi, dopo aver ricevuto le risposte, via agli allenamenti individuali. "Siamo felici di fare il nostro lavoro a Formello", ha detto ieri Marusic, seguito su Instagram da Patric: "Siamo tornati!". Il morale è molto alto, c'è la voglia di riprendere quel cammino virtuoso interrotto il 29 febbraio dopo il 2-0 al Bologna, che aveva proiettato la squadra per una settimana in cima alla classifica (ora è a -1 dalla Juventus). Sorrisi e saluti all'ingresso, scherzi e prese in giro nel campo durante il lavoro sul campo. Così la Lazio riaccende il motore nella prima fase di una lenta ripartenza: oggi altra giornata simile con il gruppo che diviso per tutta la giornata si alternerà nella struttura, in attesa che dal governo arrivino notizie positive per tutto il movimento calcistico italiano.