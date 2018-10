Sorrisi, risposte secche, Vinicius. Al Real Solari entra in punta di piedi

Pochi minuti, non più di 15, tanti sorrisi e qualche indicazione qua e là per conoscersi meglio. La conferenza stampa di presentazione di Santiago Solari come nuovo allenatore del Real Madrid è scivolata via senza grossi colpi di scena o messaggi altisonanti, come era lecito aspettarsi visto il momento sportivo particolarmente delicato. Solari non ha voluto soffermarsi sul suo predecessore Lopetegui e sul comunicato con cui è stato esonerato, che in parole povere parlava di "sproporzione fra la qualità della rosa e i risultati ottenuti". Ma ci ha tenuto a mandare un messaggio d'amore e rispetto verso Zinedine Zidane, forse un modo come un altro per augurarsi buona fortuna cercando di seguire la strada tracciata dal francese. Come detto poche indicazioni sulla sua filosofia e sulle sue idee tattiche, anche se il timbro sembrava quello che ha fatto le fortune dell'altro allenatore di Madrid negli ultimi anni, ovvero il Cholo Simeone: "avanti giorno dopo giorno". Senza guardare al futuro o alla possibile conferma sulla panchina nonostante Antonio Conte e Roberto Martinez. Quindi tanto parlare di Vinicius, il talento brasiliano che ha allenato nel Castilla e che la tifoseria vorrebbe in prima squadra con maggiore costanza: "Ha talento e deve crescere, per ora è uno in più della rosa del Real", il pensiero dell'argentino. Che poi ha voluto chiosare col Melilla, il prossimo avversario di Copa del Rey: "I miei guerrieri vogliono tornare a vincere, il resto conta poco".