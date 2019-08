© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è appena concluso il primo round del terzo turno di Europa League per quanto riguarda il Torino, che esce dai primi 90' della sfida contro i bielorussi dello Shaktyor Soligorsk con un sorriso pieno, ed in tasca un risultato ampio a proprio favore. Rotondo 5-0 a favore della squadra di Mazzarri, che ha sbloccato l'incontro subito con Belotti, poi autore anche di un'altra rete, prima dei successivi gol segnati da Izzo, De Silvestri e Bonifazi. Già dopo l'andata si può dire che i granata siano di fatto proiettati al prossimo turno: il playoff, a meno di disastri al ritorno, dovrebbe essere con gli Wolves, vittoriosi 4-0 in Armenia.

Clicca qui per il live testuale della gara!