Sorteggi Euro2020 - Polonia, Boniek: "L'Italia si riprenderà. Piatek serio"

© foto di NewsPix/Image Sport

In occasione del sorteggio delle qualificazioni per Euro2020, il presidente della Federazione polacca Boniek ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non ho preferenze, eviteremo già l'Italia che sarà nel nostro stesso pot e questo è importante. Sappiamo che in teoria ci sono gironi facili e difficili ma in campo dobbiamo dimostrare il nostro valore. Vediamo cosa dice il sorteggio e chi ci capita. Sull'Italia? Contro la Polonia per 60 minuti ha giocato da grande squadra poi hanno rischiato qualcosa, la mia stima verso il calcio italiano è enorme, poi in Italia si punta troppo sugli stranieri e questo secondo me è un errore perché ci sono tanti giovani. Come l'Olanda che non è andata da nessuna parte ma ora ha una grande squadra, anche l'Italia si riprenderà. E' stato un mondiale povero senza l'Italia, lo sarebbe anche l'Europeo deve rispondere sempre presente. Piatek? L'ho visto in nazionale, è un giocatore serio, preparato e intelligente, che vuole migliorare, ci sono tanti giocatori con i quali parlo, può migliorare come giocatore ma sta facendo bene".