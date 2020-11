Sorteggi Mondiale 2022, l'Italia di Mancini in prima fascia. Pericolo Haaland in terza

Cresce l'attesa in vista del sorteggio dei gironi per la Coppa del Mondo 2022, che si terrà il 7 dicembre alle 18:00 a Zurigo (evento virtuale). Il Belgio è stato confermato oggi in testa al ranking e sarà ovviamente in prima fascia, come l'Italia di Roberto Mancini.

In base alla classifica, le restanti 45 federazioni affiliate alla UEFA saranno divise come segue:

Fascia 1: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia e Romania

Fascia 3: Russia, Ungheria, Repubblica d'Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia e Finlandia

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo

Fascia 5: Armenia, Cipro, Isole Faroe, Azerbaigian, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia e Andorra

Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra e San Marino