Sorteggi Nyon, cambio di programma: EL alle 12, alle 13 al Champions

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Cambio di programma a Nyon in vista dei sorteggi di Champions ed Europa League. La UEFA ha infatti invertito gli orari consueti e per prima cosa, alle ore 12, verranno estratte le semifinali della ex Coppa UEFA. Per quel che riguarda la competizione più importante d'Europa il sorteggio ci sarà invece alle 13. TuttoMercatoWeb.com vi terrà aggiornati con i live.