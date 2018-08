Sorteggio Champions, big e mercato: come sono cambiati i top club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se fossero rimaste tutte uguali allo scorso anno non ci sarebbero stati dubbi, il Real Madrid sarebbe stata ancora la grande favorita di questa Champions League. Ma il mercato, mai come quest'anno, ha mischiato perbene le carte e quest'anno sembra difficile stilare una griglia di partenza ben dettagliata. Basti pensare all'addio di Cristiano Ronaldo ai campioni d'Europa che la dice lunga. E allora, come sono cambiate le big? Di seguito elenchiamo acquisti e cessioni dell'ultima finestra di mercato, inserendo le europee maggiormente accreditate alla vittoria finale e, in fondo, le quattro italiane.

REAL MADRID:

Acquisti: Vinícius Júnior (Flamengo), Andriy Lunin (Zorya Luhansk), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Thibaut Courtois (Chelsea)

Cessioni: Omar Mascarell (Schalke), Cristiano Ronaldo (Juventus), Achraf Hakimi (Dortmund, prestito), Mateo Kovačić (Chelsea, prestito), Theo Hernández (Real Sociedad, prestito), Martin Ødegaard (Vitesse Arnhem, prestito), Raúl De Tomás (Rayo Vallecano, prestito), Andriy Lunin (Leganés, prestito)

ATLETICO MADRID:

Acquisti: Nehuén Pérez (Argentinos Juniors), Rodri (Villarreal), Antonio Adán (Betis), Jonny Castro (Celta Vigo), Thomas Lemar (Monaco), Santiago Arias (PSV), Nikola Kalinić (Milan)

Cessioni: Fernando Torres (fine contratto), Gabi (al-Sadd), Axel Werner (Huesca, prestito), Emiliano Velázquez (Rayo Vallecano), Jonny Castro (Wolves, prestito), Šime Vrsaljko (Internazionale Milano, prestito), André Moreira (Aston Villa, prestito), Luciano Vietto (Fulham, prestito), Kevin Gameiro (Valencia)

BARCELLONA:

Acquisti: Arthur (Grêmio), Clément Lenglet (Sevilla), Malcom (Bordeaux), Arturo Vidal (Bayern)

Cessioni: Gerard Deulofeu (Watford), Andrés Iniesta (Vissel Kobe), Paulinho (Guangzhou Evergrande, prestito), Douglas (Sivasspor, prestito), Adrián Ortolá (Deportivo, prestito), Lucas Digne (Everton), Aleix Vidal (Sevilla), Yerry Mina (Everton), André Gomes (Everton, prestito), Marlon (Sassuolo), Paco Alcácer (Dortmund, prestito)

MANCHESTER CITY:

Acquisti: Riyad Mahrez (Leicester), Claudio Gomes (Paris), Philippe Sandler (PEC Zwolle), Daniel Arzani (Melbourne City)

Cessioni: Yaya Touré (fine contratto), Pablo Maffeo (Stuttgart), Angeliño (PSV), Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk, prestito diventato definitivo), Pablo Marí (Deportivo La Coruña, prestito), Anthony Cáceres (Melbourne City, prestito), Kean Bryan (Sheffield United), Tosin Adarabioyo (West Bromwich Albion, prestito), Joe Hart (Burnley), Patrick Roberts (Girona, prestito), Jason Denayer (Lyon)

MANCHESTER UNITED:

Acquisti: Fred (Shakhtar Donetsk), Diogo Dalot (Porto), Lee Grant (Stoke City)

Cessioni: Michael Carrick (fine carriera), Sam Johnstone (West Brom), Daley Blind (Ajax), Cameron Borthwick-Jackson (Scunthorpe, prestito), Joel Pereira (Vitória FC, prestito), Axel Tuanzebe (Aston Villa, prestito), Timothy Fosu-Mensah (Fulham, prestito)

LIVERPOOL:

Acquisti: Naby Keita (Leipzig), Fabinho (Monaco), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Alisson Becker (Roma)

Cessioni: Ovie Ejaria (Rangers, prestito), Emre Can (Juventus), Jon Flanagan (fine contratto), Ádám Bogdán (Hibernian, prestito), Danny Ward (Leicester City), Taiwo Awoniyi (Gent, prestito), Allan (Eintracht Frankfurt, prestito), Ben Woodburn (Sheffield United, prestito), Danny Ings (Southampton, prestito), Ragnar Klavan (Cagliari), Marko Grujić (Hertha BSC, prestito), Loris Karius (Beşiktaş, prestito)

BAYERN MONACO:

Acquisti: Leon Goretzka (Schalke), Alphonso Davies (Vancouver, dal 1 gennaio 2019)

Cessioni: Tom Starke (fine carriera), Niklas Dorsch (Heidenheim), Douglas Costa (Juventus, prestito diventato definitivo), Arturo Vidal (Barcelona), Sebastian Rudy (Schalke)

PSG:

Acquisti: Gianluigi Buffon (Juventus), Thilo Kehrer (Schalke)

Cessioni: Thiago Motta (fine carriera), Odsonne Edouard (Celtic), Javier Pastore (Roma), Yuri Berchiche (Athletic Club), Jonathan Ikoné (LOSC Lille), Lorenzo Callegari (Genoa), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva, prestito), Rémy Descamps (Clermont, prestito), Yohan Demoncy (Orléans), Gaëtan Robail (Valanciennes, prestito), Samuel Essende (Eupen, prestito), Gonçalo Guedes (Valencia)

JUVENTUS:

Acquisti: Douglas Costa (Bayern München, prestito diventato definitivo), Mattia Perin (Genoa), Andrea Favilli (Ascoli), Emre Can (Liverpool), João Cancelo (Valencia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Milan)

Cessioni: Gianluigi Buffon (Paris), Stephan Lichtsteiner (Arsenal), Kwadwo Asamoah (Internazionale), Alberto Cerri (Cagliari, prestito), Alberto Brignoli (Palermo), Mattia Caldara (Milan), Gonzalo Higuaín (Milan, prestito), Marko Pjaca (Fiorentina, prestito), Andrea Favilli (Genoa, prestito), Stefano Sturaro (Sporting CP, prestito), Claudio Marchisio (fine contratto), Luca Clemenza (Padova, prestito)

NAPOLI:

Acquisti: Amin Younes (Ajax), Simone Verdi (Bologna), Fabián Ruíz (Real Betis), Alex Meret (Udinese), Orestis Karnezis (Udinese), Vinícius Morais (Real SC), Amato Ciciretti (Benevento), Kévin Malcuit (LOSC Lille), David Ospina (Arsenal, prestito)

Cessioni: Pepe Reina (AC Milan), Emanuele Giaccherini (Chievo Verona), Jorginho (Chelsea), Gennaro Tutino (Carpi, prestito), Zinédine Machach (Carpi, prestito), Roberto Insigne (Benevento, prestito), Amato Ciciretti (Parma, prestito), Alberto Grassi (Parma, prestito), Roberto Inglese (Parma, prestito), Lorenzo Tonelli (Sampdoria, prestito), Vinícius Morais (Rio Ave, prestito)

ROMA:

Acquisti: Iván Marcano (Porto), Ante Ćorić (Dinamo Zagreb), Bryan Cristante (Atalanta), Justin Kluivert (Ajax), Antonio Mirante (Bologna), Davide Santon (Inter), Javier Pastore (Paris), William Bianda (Lens), Nicolò Zaniolo (Internazionale), Daniel Fuzato (Palmeiras), Robin Olsen (København), Steven N’Zonzi (Sevilla)

Cessioni: Radja Nainggolan (Inter), Marco Tumminello (Atalanta), Arturo Calabresi (Bologna), Lukasz Skorupski (Bologna), Bruno Peres (São Paulo, prestito), Alisson Becker (Liverpool), Gerson (Fiorentina, prestito), Grégoire Defrel (Sampdoria, prestito), Leandro Castán (fine contratto), Maxime Gonalons (Sevilla, prestito), Kevin Strootman (Marseille)

INTER:

Acquisti: Radja Nainggolan (Roma), Stefan de Vrij (Lazio), Kwadwo Asamoah (Juventus), Lautaro Martínez (Racing Avellaneda), Matteo Politano (Sassuolo), Šime Vrsaljko (Atlético, prestito), Keita Baldé (Monaco, prestito)

Cessioni: Davide Santon (Roma), Yuto Nagatomo (Galatasaray, prestito diventato definitivo), Geoffrey Kondogbia (Valencia, prestito diventato definitivo), Nicolò Zaniolo (Roma), Éder (Jiangsu Suning), Jens Odgaard (Sassuolo), Davide Bettella (Atalanta), Andrea Pinamonti (Frosinone, prestito)