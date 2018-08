Sorteggio Champions, da Liverpool a Liverpool. La bestia nera Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trentaquattro anni dopo la finale di Coppa Campioni del 1983/1984, la Roma è caduta, ancora, contro il Liverpool. Quello fu il punto più alto della storia del club giallorosso nella massima competizione continentale. Goteborg, CSKA Sofia, Dinamo Berlino, Dundee United, poi la sconfitta ai calci di rigore contro i Reds nella finale.

Serve aspettare la stagione 2001-2002 per rivedere la Roma in Champions League. Passa il primo girone, al secondo batte il Barcellona ma anche qui il Liverpool sarà decisivo per l'addio all'Europa che conta dei giallorossi. Lo stesso percorso dell'anno successivo: seconda in campionato, supera il primo girone ma esce al secondo con tre sconfitte nelle tre gare d'andata, contro Arsenal, Ajax e Valencia, a decidere il tutto anzitempo.

Un anno di digiuno, la stagione 2004/2005 è quella del ko a tavolino contro la Dinamo Kiev per la moneta che colpisce l'arbitro Frisk e di un solo punto nel girone che la vedeva contrapposta agli ucraini, al Bayer Leverkusen e al Real Madrid. Il 2006/2007 resterà invece negli annali per il ko al ritorno a Old Trafford per 7-1 contro il Manchester United dopo il 2-1 casalingo all'Olimpico ai quarti di finale.

I Red Devils elimineranno la Roma anche un anno più tardi, sarà l'Arsenal invece a mietere la vittima giallorossa nella terza competizione in Champions consecutiva per la Roma che aveva chiuso in testa il girone che la vedeva impegnata contro il Chelsea, il CFR Cluj e il Bordeaux. Lo Shakhtar Donetsk eliminerà la Roma due anni più tardi, nella stagione 2014/2015 saranno Manchester City e Bayern Monaco a eliminare i giallorossi, con i bavaresi capaci di vincere per ben 7-1 all'Olimpico.

Nel 2015-2016 fuori agli ottavi per un doppio 2-0 contro il Real Madrid, nel girone la Roma perde 6-1 contro il Barcellona ma passa davanti a Bayer Leverkusen e Bate Borisov. Stagione 2016/2017: è fatale il 3-0 al ritorno nella Capitale nei preliminari di Champions League dopo l'1-1 di Oporto contro i Dragoes dell'andata. Poi, l'ultima stagione. Che riparte da dove tutto era iniziato. Da una cavalcata storica: Atletico Madrid, Qarabag e Chelsea nel girone. Poi la Roma supera lo Shakhtar Donetsk, pure con somma fatica, agli ottavi. Il 4-1 del Camp Nou all'andata dei quarti di finale sembra il de profundis, i giallorossi ribaltano tutto con il 3-0 del ritorno. Poi il Liverpool. 5-2 ad Anfield all'andata. Tutto sembra perduto. Al ritorno sarà 4-2 per la Roma. Non basterà.