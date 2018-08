Sorteggio Champions, dal Siviglia al Paok: le assenti secondo il ranking

© foto di J.M.Colomo

E' una Champions per tanti. Ma non per tutti. Perché se le grandi leghe hanno allargato la partecipazione a quattro squadre, restano comunque fuori club che negli anni recenti hanno fatto cose importanti. Secondo il ranking Uefa, la migliore assente è il Siviglia, addirittura sesta del ranking davanti al PSG e dietro alla Juventus ma solo in Europa League. Questa la lista delle assenti più importanti nella Champions League 2018/2019, in ordine nelle prime 50 posizioni del ranking Uefa.

6) Siviglia

9) Arsenal

16) Zenit

18) Basilea

23) Dinamo Kiev

26) Besiktas

28) Salisburgo

29) Olympiacos

30) Fiorentina

32) Villarreal

33) Anderlecht

34) Athletic Club

38) Lazio

37) Sporting Club de Portugal

38) Wolfsburg

39) Ludogorets

42) Sparta Praga

43) Copenhagen

44) Dnipro Dnipropetrovsk

46) Olympique Marsiglia

47) Celtic Glasgow

48) Braga

49) Paok