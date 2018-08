Sorteggio Champions, gli allenatori: Mou e Pep inseguono Ancelotti

© foto di Insidefoto/Image Sport

2003, 2007 e 2014. Non sono anni a caso, ma le stagioni in cui Carlo Ancelotti ha vinto la Champions League, rispettivamente con Milan e Real Madrid. L'attuale allenatore del Napoli è primatista mondiale di vittorie nella massima competizione, insieme a Bob Paisley e Zinedine Zidane. Di fatto l'unico a disputare questa edizione è lui, Carletto, che guarda tutti dall'alto. Sarà difficile staccare gli altri due e ripetersi, la sua squadra non parte di certo tra le favorite, ma sognare è lecito. Dopo esser stato raggiunto dal suo ex vice Zizou lo scorso anno, quest'anno ci sono soltanto altri due manager a poterlo raggiungere. E loro sì che partono come possibili favoriti.

José Mourinho e Josep Guardiola, i due di Manchester. Sono loro gli altri due tecnici capaci di vincere più di una volta la Champions League, considerando chiaramente soltanto quelli che vi parteciperanno anche quest'anno. All'inseguimento di Carletto (e di Paisley e Zidane) ci sono loro due, che con due colossi spendaccioni come United e City potranno sicuramente dire la loro. Lo Speciale One non vince dal 2010, quando portò l'Inter sul tetto d'Europa, mentre Pep dalla stagione successiva, con il suo Barcellona a dir poco spettacolare. Il guanto di sfida è lanciato, sollevando ancora una volta questo tanto ambito trofeo scriverebbero la storia, si piazzerebbero al primo posto anche della speciale classifica, diventerebbero i più vincenti. Uno stimolo in più per le due di Manchester.

Plurivincitori Champions League:

1. Carlo Ancelotti, 3 vittorie

1. Zinedine Zidane, 3 vittorie

1. Bob Paisley, 3 vittorie

4. José Mourinho, 2 vittorie

4. Josep Guardiola, 2 vittorie

4. Jupp Heynckes, 2 vittorie

4. José Villalonga, 2 vittorie

4. Luis Carniglia, 2 vittorie

4. Bela Guttmann, 2 vittorie

4. Helenio Herrera, 2 vittorie

4. Miguel Munoz, 2 vittorie

4. Nereo Rocco, 2 vittorie

4. Stefan Kovacs, 2 vittorie

4. Dettmar Cramer, 2 vittorie

4. Brian Clough, 2 vittorie

4. Ernst Happel, 2 vittorie

4. Arrigo Sacchi, 2 vittorie

4. Ottmar Hitzfeld, 2 vittorie

4. Vicente del Bosque, 2 vittorie

4. Alex Ferguson, 2 vittorie

*In grassetto i partecipanti a quest'edizione