Sorteggio Champions, i criteri: la divisione delle italiane e non solo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

32 partecipanti, tutto il meglio d'Europa, decine di stelle, innumerevoli emozioni. La Champions League è ai nastri di partenza, tra meno di un'ora scopriremo la composizione dei gironi. A Montecarlo, alle ore 18, si terrà il sorteggio che tanto potrebbe dire sul cammino europeo di Juventus, Napoli, Roma, Inter e le big d'Europa. Ma quali sono i criteri in vigore? Di seguito il regolamento, nel Principato le palline sono pronte ad essere estratte,

CRITERI:

- Alle 26 squadre che accedono direttamente alla fase a gironi col nuovo sistema della competizione, si aggiungono le sei vincitrici degli spareggi.

- Le squadre verranno suddivise in quattro fasce. In prima fascia ci saranno i campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i campioni delle sei federazioni ai primi posti nel ranking. Le restanti squadre verranno suddivise dalla seconda alla quarta fascia in base al ranking club per coefficienti.

- Nessuna squadra può essere sorteggiata con un'altra della stessa federazione e, per decisione del Comitato Esecutivo UEFA, club ucraini e club russi non possono essere sorteggiati nello stesso girone.

- In caso di federazioni con due o più partecipanti, i club sono stati accoppiati per suddividere le loro gare tra martedì e mercoledì, principalmente:

Real Madrid e Barcelona

Atlético Madrid e Valencia

Bayern e Dortmund

Man. City e Tottenham

Juventus e Internazionale Milano

Paris e Lyon

Lokomotiv Moskva & CSKA Moskva

Porto e Benfica

Man. United e Liverpool

Napoli e Roma

Schalke e Hoffenheim

Ajax e PSV Eindhoven

Se un club accoppiato viene sorteggiato, per esempio, nei gruppi A, B, C o D, l'altro club abbinato – una volta sorteggiato – viene automaticamente assegnato a uno dei gruppi E, F, G o H.

Il sorteggio stabilirà inoltre i gironi per il percorso UEFA Champions League della UEFA Youth League.