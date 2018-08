Sorteggio Champions, i gironi da evitare e più facili per le italiane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via tra un'ora ai sorteggi di Montecarlo per la Champions League 2018/2019. Già note le fasce: Juventus in prima come Campione d'Italia, Napoli e Roma in seconda per il ranking, per lo stesso motivo l'Inter è in quarta. Paesi della stessa nazione non possono affrontarsi nella fase a gironi e questi sono, orientativamente, i gironi 'da evitare' e quelli sulla carta 'più abbordabili' per le 4 italiane.

Juventus

Il girone da evitare

Juventus

Borussia Dortmund

Liverpool

Galatasaray

Il girone più abbordabile

Juventus

Shakhtar Donetsk

PSV Eindhoven

Viktoria Plzen

Napoli e Roma

Il girone da evitare

Real Madrid

Roma/Napoli

Liverpool

Hoffenheim

Il girone più abbordabile

Lokomotiv Mosca

Roma/Napoli

PSV Eindhoven

Viktoria Plzen

Inter

Il girone da evitare

Real Madrid

Borussia Dortmund

Liverpool

Inter

Il girone più abbordabile

Lokomotiv Mosca

Benfica

PSV Eindhoven

Inter