Sorteggio Champions, i precedenti di Allegri: un sogno alla prova del 9

A 51 anni Massimiliano Allegri si appresta a vivere un'altra grande stagione in Champions League. E' un po' la prova del nove, un po' perché si tratta della sua nona apparizione da allenatore, un po' perché mai come quest'anno la Juventus è considerata una delle favorite alla vittoria finale. Sarebbe la prima volta per Max, che già due volte ci è andato vicino vicino a quel sogno, strappatogli in finale prima dal Barcellona nel 2015, poi dal Real Madrid nel 2017. Per il tecnico livornese sarà la quinta Champions League sulla panchina della Juventus, dopo le quattro disputate a guidare il Milan.

Ha sbagliato poche volte, non si è mai fermato al primo step. Nelle sue otto stagioni all'inseguimento della Coppa dalle Grandi Orecchie, Allegri non è mai stato eliminato ai gironi, ma ha sempre raggiunto la fase ad eliminazione diretta. Quattro volte ha visto il suo sogno svanire agli ottavi di finale, due volte ai quarti (tra cui anche lo scorso anno) e in altre due circostanze ha raggiunto la finale. Non s'è mai tolto la soddisfazione di laurearsi campione d'Europa, ma questa può essere la volta buona. Max, alla sua nona Champions League consecutiva, ha la sua grande chance.

Allegri in Champions League:

2010/11 - Milan, ottavi di finale

2011/12 - Milan, quarti di finale

2012/13 - Milan, ottavi di finale

2013/14 - Milan, ottavi di finale

2014/15 - Juventus, finale

2015/16 - Juventus, ottavi di finale

2016/17 - Juventus, finale

2017/18 - Juventus, quarti di finale